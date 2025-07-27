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Уиткофф высказался, что хотел бы решить вопрос по Украине до конца срока Трампа

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф сказал, что хотел бы достичь урегулирования украинского конфликта и долгосрочного мира на Ближнем Востоке до конца президентского срока Дональда Трампа.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф сказал, что хотел бы достичь урегулирования украинского конфликта и долгосрочного мира на Ближнем Востоке до конца президентского срока Дональда Трампа.

В интервью на канале Fox News его спросили, что стало бы достойным окончанием его пребывания на посту спецпосланника по истечении президентского срока республиканца через три с половиной года.

— Если мы решим проблемы РФ и Украины и заключим мирный договор. Это должно произойти. Если мы расширим Авраамовы соглашения, если мы добьемся прочного мира в секторе Газа, если мы установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, то я думаю, это будет главными достижениями, — заявил он, передает ТАСС.

Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны России по завершению конфликта на Украине, высказался 26 июля госсекретарь США Марко Рубио.

4 июля сообщалось, что Стив Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ. В то же время министр внутренних дел США Даг Бургум выступает за то, чтобы «вытеснить» Россию и за ее счет нарастить американский экспорт.

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