Уиткофф высказался, что хотел бы решить вопрос по Украине до конца срока Трампа

— Если мы решим проблемы РФ и Украины и заключим мирный договор. Это должно произойти. Если мы расширим Авраамовы соглашения, если мы добьемся прочного мира в секторе Газа, если мы установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, то я думаю, это будет главными достижениями, — заявил он, передает ТАСС.