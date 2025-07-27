В ВФЛА призвали не давить на бегуна Крылова по поводу рекорда Усейна Болта

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) призвала не принуждать 21-летнего легкоатлета Константина Крылова устанавливать новый мировой рекорд в беге на 100 метров. Об этом aif.ru сообщили в пресс-службе федерации.
Напомним, молодой спринтер побил рекорд, державшийся 39 лет. Ему удалось превзойти результат Николая Юшманова, который в 1986 году в Ленинграде пробежал 100 метров за 10,10 секунды. Крылов преодолел то же расстояние за 10,04 секунды.
«Его результат находится на уровне финалистов крупнейших мировых турниров последних лет. Что касается мирового рекорда (9,58), то он слишком высок, и за прошедшие 16 лет к нему смог приблизиться только сам Усейн Болт в годы активной спортивной карьеры. И не корректно взваливать на плечи Константина такие ожидания», — отметили в сообщении.
Ранее ВФЛА опровергла сообщения, что рекорд бегуна Крылова не будет засчитан.
Накануне появилась информация, что рекорд спортсмена не будет засчитан из-за того, что на первенстве России в Чебоксарах не было электронной системы определения фальстарта.