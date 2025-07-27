В ВФЛА призвали не давить на бегуна Крылова по поводу рекорда Усейна Болта

«Его результат находится на уровне финалистов крупнейших мировых турниров последних лет. Что касается мирового рекорда (9,58), то он слишком высок, и за прошедшие 16 лет к нему смог приблизиться только сам Усейн Болт в годы активной спортивной карьеры. И не корректно взваливать на плечи Константина такие ожидания», — отметили в сообщении.