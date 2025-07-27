За уничтожение снайперши Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий российские бойцы получают моральную награду, командование может рассмотреть и поощрение, но все индивидуально. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Либо пленение, либо уничтожение снайперши — это в первую очередь для наших бойцов моральная награда. За то, что они теперь знают, что могут спокойно работать, не подвергая себя дополнительной опасности, которой и так на переднем крае предостаточно. Какие-то поощрения от командования рассматриваются уже индивидуально», — сказал генерал.
Ранее Липовой в разговоре с aif.ru сообщал, что в рядах Вооруженных сил Украины нередки случаи насилия над наемницами из других стран. Кроме того, они, попадая в плен, могут не дойти до суда.
По его словам, большинство снайперш-наемниц, которые принимают участие в боевых действиях на стороне украинской армии, приехали из Польши и стран Прибалтики.