Генерал Липовой сказал о награде за ликвидацию снайперш ВСУ

«Либо пленение, либо уничтожение снайперши — это в первую очередь для наших бойцов моральная награда. За то, что они теперь знают, что могут спокойно работать, не подвергая себя дополнительной опасности, которой и так на переднем крае предостаточно. Какие-то поощрения от командования рассматриваются уже индивидуально», — сказал генерал.