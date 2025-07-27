Движение в центре Челябинска закроют, изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

В связи с ремонтом теплотрассы с 22:00 27 июля до 6:00 4 августа будет закрыто движение транспорта на перекрестке Свердловского проспекта с улицей Сони Кривой во всех направлениях.
Кроме того, ограничение затронет улицу Энгельса в районе дома 65-А и также в обоих направлениях.
Автобусы № 35, 51, 58, 64, 78, 80, 128 и КМ, троллейбусы № 12 и 14 будут следовать в объезд — по проспекту Ленина, Свердловскому проспекту, улицам Коммуны и Труда.
Будут обустроены временные остановочные пункты в районе дома 24 по улице Курчатова, вблизи дома 127 по улице Коммуны и у дома 51 по улице Энгельса.
Автолюбителей и пассажиров просят заранее планировать маршруты и поездки.