В Волгоградской области после атаки БПЛА задерживаются поезда

Ряд пассажирских поездов движутся с опозданием в Волгоградской области из-за последствий атаки БПЛА. Об этом информирует Южная транспортная прокуратура.
Задержка поездов обусловлена перебоями с электроснабжением из-за того, что на станции Жутово в Октябрьском районе было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги.
Волгоградский транспортный прокурор взял на контроль соблюдение прав пассажиров поездов, которые следуют с задержкой, сказано в релизе.
Напомним, украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на воскресенье, 27 июля.
Также сообщалось, что шесть беспилотников обезврежены над Смоленской областью в ночь на 27 июля.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что над Крымом, Ростовской и Брянской областями сбиты 12 БПЛА.