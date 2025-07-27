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В Волгоградской области после атаки БПЛА задерживаются поезда

Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров при задержках поездов в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Ряд пассажирских поездов движутся с опозданием в Волгоградской области из-за последствий атаки БПЛА. Об этом информирует Южная транспортная прокуратура.

Задержка поездов обусловлена перебоями с электроснабжением из-за того, что на станции Жутово в Октябрьском районе было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги.

Волгоградский транспортный прокурор взял на контроль соблюдение прав пассажиров поездов, которые следуют с задержкой, сказано в релизе.

Напомним, украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночь на воскресенье, 27 июля.

Также сообщалось, что шесть беспилотников обезврежены над Смоленской областью в ночь на 27 июля.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что над Крымом, Ростовской и Брянской областями сбиты 12 БПЛА.

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