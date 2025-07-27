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Мост через реку Джидыкан ввели на дороге Тайшет — Чуна — Братск

На ремонт потратили 52 миллиона рублей.

Источник: Правительство Иркутской области

Мост через реку Джидыкан ввели в эксплуатацию после ремонта на дороге Тайшет — Чуна — Братск в Чунском районе Иркутьской области. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.

Длина моста составляет 30 метров, с подходами — 130 метров. Чтобы его отремонтировать, потребовалось 52 миллиона рублей.

«Отремонтированы и укреплены промежуточная и береговая опоры, заменены пять 15-метровых балок и барьерное ограждение, уложены гидроизоляционный слой, асфальтобетонное покрытие. Работы провели по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”, — рассказали в правительстве.

Приводить трассу Тайшет — Чуна — Братск в нормативное состояние начали в 2012 году. В этом году на дороге ремонтируют 5 участков общей протяженностью 34 км в Чунском, Тайшетском и Братском районах.