Наш ответ Усейну Болту: как бегун Крылов побил 39-летний рекорд

Легкоатлет Константин Крылов установил новый рекорд России в беге на 100 метров. 21-летний спринтер пробежал стометровку на первенстве РФ в Чебоксарах за 10,04 секунды. Как спортсмену удалось побить 39-летний рекорд и что о достижениях сына думает его мама Светлана — в материале aif.ru.
Побил рекорд 1986 года.
Спортсмен из Красноярского края Крылов пробежал 100 метров на молодежном первенстве страны в Чебоксарах за 10,04 секунды, сменив прежнего рекордсмена Николая Юшманова, который в 1986 году в Ленинграде пробежал то же расстояние за 10,10.
Сразу после забега появилась информация, что рекорд не будет засчитан из-за того, что на первенстве России в Чебоксарах не было электронной системы определения фальстарта.
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) позже опровергла эту информацию. Пресс-служба федерации сообщила aif.ru, что рекорд будет засчитан, поскольку стадион, на котором проходили соревнования, был оборудован необходимыми системами.
«На стадионе все было в порядке. На соревнованиях использовались одобренные World Athletics системы хронометража», — пояснила Алла Глущенко.
Так, на старте применялась система Swiss Timing, а на финише — автоматизированная система хронометража и фотофиниша Lynx.
Подрабатывал на кладбище.
Красноярский легкоатлет начал заниматься спортом с раннего детства — с 5−6 лет. Сначала он отличался успехами на уроках физкультуры в школе, затем занялся футболом. А с 15 лет молодой человек стал все свободное время посвящать легкой атлетике.
Сам он нередко признавался в интервью, что в спорт его отдали не по его желанию, а чтобы не бездельничал.
Еще несколько лет назад Крылов был вынужден зарабатывать деньги на жизнь, работая на кладбище. Там он косил газоны. Позже он признался, что пошел туда работать за компанию с друзьями, но работа ему очень понравилась.
После этого он устроился на работу грузчиком. Сначала таскал туши свиней, а потом начал там же мыть контейнеры.
Два года назад легкоатлет начал хорошо зарабатывать на спорте, поэтому полностью сосредоточился на тренировках.
Мама гордится сыном.
Мама 21-летнего бегуна Светлана призналась в беседе с aif.ru, что очень гордится успехами сына.
«Я смотрю все соревнования. Переживаю сильно и, конечно, радуюсь победе. Он занимается спортом с 5−6 лет. Сначала в обычной школе — потом перешёл в спортивную. В 2015 году весной выиграл “Шиповку юных” в Казани и осенью в Сочи. И понеслись соревнования…», — сообщила Светлана.
Накануне, 26 июля, по словам мамы, спортсмен участвовал в забеге на 200 метров.
Рекорд Усейна Болта пока слишком высок.
Гордится достижениями Крылова не только его мама, но и коллеги. Во Всероссийской федерации легкой атлетики сообщили, что текущий результат легкоатлета находится на уровне финалистов крупнейших мировых турниров последних лет.
«Что касается мирового рекорда (9,58), то он слишком высок, и за прошедшие 16 лет к нему смог приблизиться только сам Усейн Болт в годы активной спортивной карьеры. И не корректно взваливать на плечи Константина такие ожидания», — добавили в ВФЛА.
В федерации отметили, что Крылов относится к представителям нового поколения, которое растет на современной методике с опорой на технику бега.
«Мы уверены, что Константин способен улучшить своё достижение и войти в клуб “из десяти секунд” — это цель амбициозная, но уже не кажущаяся фантастической», — добавили в ВФЛА.
Примечательно, что сам спортсмен ранее признавался, что у него нет кумиров.
Напомним, в мае 2025 года Крылов выиграл 100 и 200 метров на командном чемпионате России в Сочи. В 2024 году стал чемпионом России в беге на 100 метров (10,31 секунды).
Ранее советский бегун Юшманов отреагировал на падение его рекорда на 100-метровке.