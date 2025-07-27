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Мобильный центр «Лаборатория здоровья» приглашает красноярцев на обследование

В августе у жителей и гостей города появится уникальная возможность проверить свое здоровье совершенно бесплатно.

В августе у жителей и гостей города появится уникальная возможность проверить свое здоровье совершенно бесплатно.

Мобильный центр «Лаборатория здоровья» приглашает всех желающих пройти комплексное обследование организма.

Вас ждет:

-Проверка состояния дыхательной системы и сердца.

-Анализ крови на глюкозу и холестерин.

-Измерение артериального и внутриглазного давления.

-Определение роста, веса и окружности талии.

-Подробная консультация врача-терапевта.

По результатам обследования каждый участник получит карту здоровья с индивидуальными рекомендациями по ведению здорового образа жизни.

Для прохождения обследования необходимо предварительно записаться по телефону: (391) 212−40−21. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Данное мероприятие проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», федерального проекта «Здоровье для каждого» и регионального проекта «Сибирское долголетие», инициированного Губернатором края.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в. Роспотребнадзоре Красноярска рассказали об опасности сладкой газировки.