Мобильный центр «Лаборатория здоровья» приглашает красноярцев на обследование

В августе у жителей и гостей города появится уникальная возможность проверить свое здоровье совершенно бесплатно.
Мобильный центр «Лаборатория здоровья» приглашает всех желающих пройти комплексное обследование организма.
Вас ждет:
-Проверка состояния дыхательной системы и сердца.
-Анализ крови на глюкозу и холестерин.
-Измерение артериального и внутриглазного давления.
-Определение роста, веса и окружности талии.
-Подробная консультация врача-терапевта.
По результатам обследования каждый участник получит карту здоровья с индивидуальными рекомендациями по ведению здорового образа жизни.
Для прохождения обследования необходимо предварительно записаться по телефону: (391) 212−40−21. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Данное мероприятие проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», федерального проекта «Здоровье для каждого» и регионального проекта «Сибирское долголетие», инициированного Губернатором края.
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