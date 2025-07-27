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В Китае стали появляться «лечащие врачи» для игрушек из-за Лабубу

Большая популярность Лабубу привела к появлению в Китае «игрушечных врачей», которые занимаются починкой этих кукол.

Большая популярность Лабубу привела к появлению в Китае «игрушечных врачей», которые занимаются починкой этих кукол. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, такие «медики» берут «курс лечения» 10% от стоимости игрушки. В среднем обычная Лабубу стоит порядка 100 юаней. Газета отмечает, что в Китае девушки-модницы носят фигурки кукол на своих сумочках. А это приводит к их повреждению или загрязнению.

Сообщается, что в соцсетях распространяют много лайфхаков по устранению царапин и прочих повреждений кукол. Но «игрушечные врачи» делают это профессионально и качественно, отмечает автор публикации.

Издание также пишет, что мастера не ограничиваются «лечением» только одних Лабубу. Они занимаются и другими популярными в Китае игрушками.

Ранее «МК» писал, что председатель СФ Валентина Матвиенко возмутилась популярностью китайских игрушек Лабубу в России. Спикер верхней палаты подчеркнула важность развития российских креативных товаров.

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