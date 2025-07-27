В Китае стали появляться «лечащие врачи» для игрушек из-за Лабубу

По данным издания, такие «медики» берут «курс лечения» 10% от стоимости игрушки. В среднем обычная Лабубу стоит порядка 100 юаней. Газета отмечает, что в Китае девушки-модницы носят фигурки кукол на своих сумочках. А это приводит к их повреждению или загрязнению.