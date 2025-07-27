Названа задолженность WhatsApp по штрафам в РФ

Мессенджер WhatsApp накопил задолженность в 21,7 млн рублей по неоплаченным штрафным санкциям. Об этом свидетельствуют судебные материалы, изученные ТАСС.
В отношении компании с марта 2023 по апрель 2025 года возбуждались три исполнительных производства. Документы поступили из судебных участков Таганского района Москвы. Среди них — штраф на сумму свыше 3,2 млн рублей по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации). Речь конкретно о неочистке платформы от запрещённых сведений, содержащих предложения о дистанционной продаже рецептурных лекарств.
Кроме того, за мессенджером числится долг в 18 млн рублей по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства о персональных данных), а также задолженность в 500 тыс. рублей.
В настоящее время исполнительные производства прекращены на основании п. 3 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» (взыскание невозможно из-за отсутствия данных о местонахождении должника, его имущества или счетов).
Отметим, что с февраля 2021 года Роскомнадзор систематически составляет административные протоколы против соцсетей и мессенджеров за непринятие мер по удалению призывов к несанкционированным акциям (включая обращения к несовершеннолетним) и распространение иной запрещённой в России информации.