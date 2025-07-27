Названа задолженность WhatsApp по штрафам в РФ

В отношении компании с марта 2023 по апрель 2025 года возбуждались три исполнительных производства. Документы поступили из судебных участков Таганского района Москвы. Среди них — штраф на сумму свыше 3,2 млн рублей по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации). Речь конкретно о неочистке платформы от запрещённых сведений, содержащих предложения о дистанционной продаже рецептурных лекарств.