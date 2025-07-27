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В Ростовской области 27 июля ожидаются сильные дожди с градом

В донском регионе в воскресенье прогнозируются ливни с грозой и сильным ветром.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в воскресенье, 27 июля ожидается переменная облачность, утром пройдет дождь. Об этом сообщают донские синоптики.

По информации Ростовского гидрометцентра, температура воздуха ночью составит +23, днем +35. Ветер прогнозируется северный и северо-восточный 7−12 м/с.

В Ростовской области местами ожидается кратковременный дождь. Кроме того, синоптики предупреждают о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений. До конца суток в отдельных районах пройдут ливни с грозой, градом и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20−25 м/с. Днем столбики термометра поднимутся до отметки + 29, по югу до +37. Ночью будет +24, по северу области до +15.

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