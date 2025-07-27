В Ростовской области 27 июля ожидаются сильные дожди с градом

В Ростовской области местами ожидается кратковременный дождь. Кроме того, синоптики предупреждают о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений. До конца суток в отдельных районах пройдут ливни с грозой, градом и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20−25 м/с. Днем столбики термометра поднимутся до отметки + 29, по югу до +37. Ночью будет +24, по северу области до +15.