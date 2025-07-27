Депутат рассказал об изменениях оказания медпомощи школьникам

По его словам, с 1 сентября 2025 года вступают в силу ключевые изменения в организации медпомощи в школах и детских лагерях. В частности, вводится должность «медицинская сестра-специалист по оказанию помощи обучающимся» (или медбрат). Ее смогут занимать только специалисты с высшим медицинским образованием. Предполагается, что эта мера компенсирует дефицит врачей. Например, школьного педиатра сможет замещать такая медсестра с вузовской подготовкой, пояснил Леонов.