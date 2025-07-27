Депутат рассказал об изменениях оказания медпомощи школьникам

В российских школах с 1 сентября 2025 года вводится новая должность медицинской сестры-специалиста, способной замещать школьного педиатра, а также модернизируются требования к оснащению медпунктов. Об этом сообщил РИА Новости глава думского комитета по здравоохранению Сергей Леонов.
По его словам, с 1 сентября 2025 года вступают в силу ключевые изменения в организации медпомощи в школах и детских лагерях. В частности, вводится должность «медицинская сестра-специалист по оказанию помощи обучающимся» (или медбрат). Ее смогут занимать только специалисты с высшим медицинским образованием. Предполагается, что эта мера компенсирует дефицит врачей. Например, школьного педиатра сможет замещать такая медсестра с вузовской подготовкой, пояснил Леонов.
Парламентарий отметил, что параллельно обновятся стандарты оборудования медпунктов: для учащихся с ОВЗ предусмотрены медицинские изделия для мониторинга здоровья.
Кроме того, дети с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учете, смогут получать лекарства и спецпитание под контролем медработника учреждения. Все пункты будут унифицированы под названием «медицинский пункт». Это позволит педиатрам, фельдшерам и медсёстрам получать льготный медицинский стаж, добавил он.
По словам Леонова, нововведения коснутся и детских лагерей: так, они будут обязаны получить лицензию на медеятельность при наличии штатного медперсонала (исключение: палаточные лагеря.