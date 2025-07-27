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В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда

На станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги.

Источник: Аргументы и факты

Движение поездов в районе станции Жутово Волгоградской области испытывает задержки из-за сбоев в электроснабжении, вызванных атакой беспилотников.

Информация об этом размещена в официальном Telegram-канале прокуратуры.

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, в результате удара по инфраструктуре в Октябрьском районе была повреждена контактная сеть железной дороги.

Ведомство заявило, что держит ситуацию под контролем и следит за соблюдением прав пассажиров, чьи поездки были нарушены из-за задержек.

Ранее в аэропортах Нижнего Новгорода («Стригино») и Пскова были временно приостановлены взлёты и посадки воздушных судов.

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