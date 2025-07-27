Исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тысяч сразу после нападения

Трансакцию осуществил неустановленный участник преступной организации 22 марта 2024 года, говорится в материалах дела, которые приводит ТАСС. Средства поступили на карту одного из исполнителей — Шамсидина Фаридуни*.
Кроме того, в ходе расследования стало известно, что накануне атаки исполнители купили новые смартфоны. Они уничтожили старые телефоны и приобрели кухонные ножи.
Теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. Четверо вооружённых террористов напали на зрителей перед концертом группы «Пикник». Погибли 149 человек, 609 получили ранения. По данным следствия, организаторы действовали в интересах Киева, откуда получали указания. Оружие доставили из Дагестана с помощью скрытого отсека в автомобиле. Исполнителей теракта задержали в Брянской области при попытке сбежать на Украину.
* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.