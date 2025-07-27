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Подполье: вдове погибшего, пожаловавшейся Зеленскому, угрожают

Вдове погибшего военнослужащего ВСУ, чье тело было передано Россией Украине, стали поступать угрозы от представителей киевских властей после ее видеообращения к Владимиру Зеленскому.

Вдове погибшего военнослужащего ВСУ, чье тело было передано Россией Украине, стали поступать угрозы от представителей киевских властей после ее видеообращения к Владимиру Зеленскому. Об этом РИА Новости сообщили в антифашистском подполье.

Как отмечается, родственникам и вдовам погибших и репатриированных с территории России военнослужащих ВСУ начали поступать угрозы как анонимные, так и от официальных лиц.

В частности, угрозы получила вдова одного из погибших после публикации в сети видеообращения к Зеленскому, заявил агентству представитель движения.

В обращении женщина описала произвол и равнодушие украинских чиновников.

Напомним, в июне Россия передала Украине 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ. Взамен было получено 78 тел российских солдат. На текущей неделе в ходе стамбульских переговоров Россия предложила передать Киеву еще 3 тысячи тел при пока не согласованных сроках.