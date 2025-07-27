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В Саратове спасатели ищут пострадавших на верхних этажах дома, где взорвался газ

Сотрудники МЧС используют альпинистское снаряжение для поиска пострадавших на верхних этажах взорвавшегося в Саратове дома.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели начали поиск пострадавших на верхних этажах жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа. Об этом информирует пресс-служба областного МЧС. При этом используется альпинистское снаряжение, добавили в ведомстве.

«На данный момент спасатели областной службы спасения продолжают поиск пострадавших. Сейчас планируется вести работу на верхних этажах здания при помощи альпинистского снаряжения. Также будет продолжаться второй фронт работ по разбору уже осыпавшихся конструкций», — сказал начальник областной службы спасения Никита Зрада.

Напомним, взрыв в многоэтажном жилом доме в Саратове прозвучал 25 июля. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что опубликован список погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове. Он доступен здесь на KP.RU. Самому младшему из погибших было четыре года.