«РВ»: Военный ВСУ расстрелял командира и сдался в плен ВС РФ

Украинский военный расстрелял командира и сдался в плен ВС России. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
Уточняется, что бойца ВСУ насильно мобилизовали. По пути на работу его поймали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине), после чего оформили и отправили на учебный полигон, а затем в часть.
— Вернувшись на вторую линию к своему подразделению, у военного произошел конфликт с командиром группы, ответственным за ротацию. Перепалка переросла в стрельбу, в результате которой боец открыл огонь по командиру и его приближенным, — говорится в публикации.
После этого он сдался в плен российским военным. Боец ВСУ заявил, что не жалеет о своем поступке.
Бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен майора пограничной службы Вооруженных сил Украины Максима Трофимука и восемь километров несли его на носилках до пункта эвакуации. По словам пленного, изначально военные ВС России оказали ему первую медпомощь. Позже, когда он утратил возможность передвигаться самостоятельно, российские бойцы пронесли его на носилках примерно семь-восемь километров до точки эвакуации.