В Башкирии полицейский засудил мужчину за нецензурные оскорбления

В башкирском городе Благовещенске сотрудник полиции засудил мужчину за нецензурные оскорбления. Об этом сообщило региональное МВД.
Полицейский патрулировал улицу Маршала Жукова и заметил пьяного мужчину 39 лет. Он вел себя вызывающе и матерился. Сотрудник сделал ему замечания, но тот не унимался, а затем обложил матом и самого стража порядка на глазах у собравшихся очевидцев. Полицейский в итоге забрал его в отдел.
На нарушителя сначала составили административный протокол, а позже завели против него уголовное дело об оскорблении представителя власти. Суд назначил ему штраф в 10 тыс. рублей.
— В последующем сотрудник полиции обратился с иском о защите чести и достоинства. Суд обязал виновную гражданку по уголовному делу выплатить компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей, — рассказали в МВД.
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