В Башкирии полицейский засудил мужчину за нецензурные оскорбления

Полицейский патрулировал улицу Маршала Жукова и заметил пьяного мужчину 39 лет. Он вел себя вызывающе и матерился. Сотрудник сделал ему замечания, но тот не унимался, а затем обложил матом и самого стража порядка на глазах у собравшихся очевидцев. Полицейский в итоге забрал его в отдел.