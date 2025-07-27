Регбийный клуб «Красный Яр» не смог выйти в финал Кубка России

Регбийный клуб «Красный Яр» не вышел в финал Кубка России. Об этом сообщили в краевом Минспорте.
Полуфинал состоялся в Саранске. Красноярцы уступили команде «Локомотив» из Пензы. Встреча завершилась со счётом 19:10. «Локомотив» впервые вышел в финал Кубка России по регби.
«Я расстроен, трудно сейчас подобрать правильные слова. Жаль, что не засчитали нашу попытку, не дали красную карточку игроку Пензы. Не сказать, что нам сегодня не повезло, была близкая, упорная игра, в любом случае поздравляю “Локомотив” и желаю им победы в финале», — поделился главный тренер РК «Красный Яр» Ульрих Бейерс.
Сегодня, 27 июля, состоится матч другого красноярского клуба «Енисей-СТМ», действующего чемпиона соревнований, с командой из Казани «Стрела-Ак Барс». Поединок за титул Кубка России — 2025 по регби пройдёт 7 сентября на «ВТБ Арене» в Москве.