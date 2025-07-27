Регбийный клуб «Красный Яр» не смог выйти в финал Кубка России

«Я расстроен, трудно сейчас подобрать правильные слова. Жаль, что не засчитали нашу попытку, не дали красную карточку игроку Пензы. Не сказать, что нам сегодня не повезло, была близкая, упорная игра, в любом случае поздравляю “Локомотив” и желаю им победы в финале», — поделился главный тренер РК «Красный Яр» Ульрих Бейерс.