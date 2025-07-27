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«Кубок Президента» по теннису состоится в Астане

АСТАНА, 27 июл — Sputnik. С 27 июля по 16 августа в Астане состоятся международные турниры серии ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour, объединенные под общим названием «Кубок Президента».

Источник: Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Как сообщил акимат столицы, они пройдут на летних хардовых кортах Национального теннисного центра Beeline arena.

На «Кубке Президента» честь Казахстана будут защищать:

  • Григорий Ломакин;
  • Амир Омарханов;
  • Зангар Нурланулы;
  • Дамир Жалгасбай;
  • Аружан Сагандыкова;
  • Асылжан Арыстанбекова.

А также Сандугаш Кенжибаева и другие.

Турнир всегда имел высокий статус. В свое время здесь выступали теннисисты из нынешнего ТОП мирового рейтинга: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Себастьян Корда, Роман Сафиулин, Миомир Кецманович, и многие другие. Турнир был и остается «стартовой площадкой» для многих теннисистов, позволяя им раскрыться.

отметили в акимате

«Кубок президента» — ежегодный профессиональный международный теннисный турнир, проводимый ITF в рамках женского тура и ATP в рамках тура ATP Challenger. Федерация тенниса Казахстана проводит «Кубок Президента» с 1991 года. Он считается одним из самых престижных теннисных турниров в Казахстане среди профессионалов.