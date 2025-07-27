«Кубок Президента» по теннису состоится в Астане

Как сообщил акимат столицы, они пройдут на летних хардовых кортах Национального теннисного центра Beeline arena.
На «Кубке Президента» честь Казахстана будут защищать:
- Григорий Ломакин;
- Амир Омарханов;
- Зангар Нурланулы;
- Дамир Жалгасбай;
- Аружан Сагандыкова;
- Асылжан Арыстанбекова.
А также Сандугаш Кенжибаева и другие.
Турнир всегда имел высокий статус. В свое время здесь выступали теннисисты из нынешнего ТОП мирового рейтинга: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Себастьян Корда, Роман Сафиулин, Миомир Кецманович, и многие другие. Турнир был и остается «стартовой площадкой» для многих теннисистов, позволяя им раскрыться.
«Кубок президента» — ежегодный профессиональный международный теннисный турнир, проводимый ITF в рамках женского тура и ATP в рамках тура ATP Challenger. Федерация тенниса Казахстана проводит «Кубок Президента» с 1991 года. Он считается одним из самых престижных теннисных турниров в Казахстане среди профессионалов.