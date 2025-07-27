«Кубок Президента» по теннису состоится в Астане

Турнир всегда имел высокий статус. В свое время здесь выступали теннисисты из нынешнего ТОП мирового рейтинга: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Себастьян Корда, Роман Сафиулин, Миомир Кецманович, и многие другие. Турнир был и остается «стартовой площадкой» для многих теннисистов, позволяя им раскрыться.