Страдает весь позвоночник: Life.ru узнал у врача, как избежать синдрома смартфонной шеи

«Только представьте. При наклоне шеи в 15° нагрузка на неё увеличивается более чем в два раза (примерно до 12 кг). При наклоне в 30° — до 18,14 кг, а при наклоне в 45° — до 22,23 кг. При наклоне в 60° нагрузка возрастает более чем в пять раз и составляет 27,22 кг», — пояснил Нурмухаметов.