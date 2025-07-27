Газировку со смертельно опасным подсластителем нашли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае выявили подмену данных о составе популярных безалкогольных напитков. Проверка на одном из предприятий края выявила недостоверную маркировку на бутылках «Дюшес» и «Тархун», сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В составе этих напитков, как указано на упаковке, должен содержаться аспартам, однако на деле используется другой подсластитель — «Аспасвит». Несовпадение состава с маркировкой нарушает нормы технического регламента Таможенного союза, касающиеся информирования потребителей.
«Производителю уже выдано предписание об устранении выявленных нарушений, готовится административное дело», — отметили в ведомстве.
Продукция предприятия — в том числе лимонады «Дюшес», «Тархун», «Черная смородина», а также вода под известными в регионе марками — выпускается по технической документации. Производственные помещения соответствуют санитарным нормам, лабораторный контроль осуществляется регулярно. Однако использование «Аспасвита» вызывает вопросы: его активным компонентом является метанол, который в высоких дозах может быть токсичным. Международные эксперты отмечают, что аспартам и родственные подсластители могут быть потенциально опасны при чрезмерном потреблении.