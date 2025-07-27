Газировку со смертельно опасным подсластителем нашли в Хабаровском крае

Продукция предприятия — в том числе лимонады «Дюшес», «Тархун», «Черная смородина», а также вода под известными в регионе марками — выпускается по технической документации. Производственные помещения соответствуют санитарным нормам, лабораторный контроль осуществляется регулярно. Однако использование «Аспасвита» вызывает вопросы: его активным компонентом является метанол, который в высоких дозах может быть токсичным. Международные эксперты отмечают, что аспартам и родственные подсластители могут быть потенциально опасны при чрезмерном потреблении.