Косу крапива сбережет: как ухаживать за собой во второй половине лета

Резкая смена ухода. Многие переходят с летних легких средств на зимние питательные за один день. Кожа головы реагирует раздражением;Игнорирование защиты. SPF нужен не только для кожи лица! Волосы тоже выгорают и повреждаются от UV-лучей;Частое мытье головы в жару. Пытаясь избавиться от ощущения несвежести, многие моют голову ежедневно, нарушая естественный баланс;Мало внимания кончикам волос. Именно они больше всего страдают летом, но часто остаются без должного внимания.