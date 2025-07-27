В Ростовской области при атаке беспилотников погибли два брата из Калмыкии

Стали известны личности погибших при атаке БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области. О этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.
— С глубокой скорбью сообщаю, что в результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков, — говорится в обращении.
Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 июля возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста. В результате атаки беспилотника сгорел автомобиль. Погибли два человека. Как стало известно, один из них — Мирослав Насанкаев — челюстно-лицевой хирург, в последнее время работающий в Москве. Вторая жертва — его двоюродный брат.
— Находимся на связи с властями Ростовской области и с семьями погибших. Окажем всю необходимую помощь и поддержку. Разделяем эту тяжелую утрату с родными и близкими, — написал глава Калмыкии.