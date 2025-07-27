ВСУ модернизировали дрон «Лютый» для атак на Подмосковье и другие регионы

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над Московским регионом и Северной Осетией. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что в Брянске зафиксировано падение обломков беспилотника ВСУ на один из многоквартирных домов. Кроме того, удары также наносились по Пензенской области и Ставрополю.