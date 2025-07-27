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ВСУ модернизировали дрон «Лютый» для атак на Подмосковье и другие регионы

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на субботу силы ПВО пресекли попытки атак 54 дронов ВСУ на регионы России.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины модернизировали беспилотные комплексы «Лютый» для атак по Подмосковью и другим регионам РФ. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над Московским регионом и Северной Осетией. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что в Брянске зафиксировано падение обломков беспилотника ВСУ на один из многоквартирных домов. Кроме того, удары также наносились по Пензенской области и Ставрополю.

«“Лютый” — это основной беспилотный комплекс для атак по территории России. Нужно понимать, что модернизация идет практически ежедневно, причем, с серьезными крупными изменениями. Она касается как программно-аппаратной части самого “Лютого”, так и тактик его применения. К примеру, управление по мобильному интернету», — отметил эксперт.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщали, что в ночь на субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 54 украинских дронов на российской территории.