Петр Ян победил Маркуса Макги на турнире UFC в Абу-Даби

Российский спортсмен Пётр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходил в Абу-Даби.
Бой продолжался три раунда. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу российского бойца.
Петру Яну 32 года, он имеет в своём активе 19 побед и 5 поражений. С октября 2021 года по апрель 2022-го он владел временным титулом UFC в легчайшем весе. В рейтинге своей весовой категории он занимает третье место. Маркус Макги, которому 35 лет, имеет в своём послужном списке 10 побед и 2 поражения.
Ранее россиянин Ислам Махачев отказался от чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.