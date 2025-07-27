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Петр Ян победил Маркуса Макги на турнире UFC в Абу-Даби

Бой завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

Источник: Аргументы и факты

Российский спортсмен Пётр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходил в Абу-Даби.

Бой продолжался три раунда. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу российского бойца.

Петру Яну 32 года, он имеет в своём активе 19 побед и 5 поражений. С октября 2021 года по апрель 2022-го он владел временным титулом UFC в легчайшем весе. В рейтинге своей весовой категории он занимает третье место. Маркус Макги, которому 35 лет, имеет в своём послужном списке 10 побед и 2 поражения.

Ранее россиянин Ислам Махачев отказался от чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.