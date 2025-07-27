Петр Ян победил Маркуса Макги на турнире UFC в Абу-Даби

Петру Яну 32 года, он имеет в своём активе 19 побед и 5 поражений. С октября 2021 года по апрель 2022-го он владел временным титулом UFC в легчайшем весе. В рейтинге своей весовой категории он занимает третье место. Маркус Макги, которому 35 лет, имеет в своём послужном списке 10 побед и 2 поражения.