Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 99 дронов ВСУ над территорией России

Средства противовоздушной обороны в ночь на 27 июня ликвидировали 99 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине, над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«С 21:50 мск до 05:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении.
Сообщается, что наибольшее количество — 36 — было перехвачено в небе над Брянской областью. Ещё 21 дрон был уничтожен силами ПВО в Смоленской области, а 10 — в Калужской области.