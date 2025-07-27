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Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 99 дронов ВСУ над территорией России

В Минобороны РФ рассказали о новых попытках ВСУ атаковать территорию РФ.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны в ночь на 27 июня ликвидировали 99 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине, над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«С 21:50 мск до 05:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что наибольшее количество — 36 — было перехвачено в небе над Брянской областью. Ещё 21 дрон был уничтожен силами ПВО в Смоленской области, а 10 — в Калужской области.