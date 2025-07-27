Европейские страны планируют использовать финансовые инструменты, чтобы обеспечить Украину военной помощью в виде американского вооружения. Об этом в субботу, 26 июля, рассказали в The Washington Post (WP).
Одной из схем является передача Киеву вооружений из собственных запасов с последующей закупкой аналогичного для восполнения.
Так, недавно Берлин внес изменения в правило о государственном долге, которое часто ограничивало возможности заимствования для государственного бюджета. Норвегия, в свою очередь, также предложила свою помощь с целью в дальнейшем использовать доходы от продажи нефти.
Поддержать Украину готовы еще минимум шесть стран — Дания, Швеция, Финляндия, Великобритания, Нидерланды и Канада. Однако каждой из них еще предстоит определиться со способом, который позволит это сделать, уточнили в материале газеты.
Президент США Дональд Трамп потерпел поражения во внешней политике, в особенности на Ближнем Востоке и в попытках урегулировать украинский конфликт. Стремление американского лидера продолжать военную помощь Украине не будет способствовать остановке конфликта.