Тольяттинский «Акрон» разгромил «Сочи» со счетом 4:0 на выезде 26 июля

«Красно-черные» всухую одолели южан на «Фиште» в субботу вечером (6+).
«Молодые и звонкие» забили все голы в первом тайме. На 5-й минуте Максим Болдырев заблокировал вынос вратаря «Сочи». После рикошета мяч достался Дмитрию Пестрякову. Тот точно ударил в дальний угол — 1:0.
На 11-й, после розыгрыша стандарта, Дмитрий вновь оказался вблизи ворот соперника. Но в этот раз ассистировал Алексе Джурасовичу. А на 13-й Болдырев сместился с левого фланга в центр и метко пробил из-за штрафной — 3:0.
На 44-й Пестряков оформил ассистентский дубль. Удачно навесил на Артема Дзюбу, который и установил итоговый счет на табло до перерыва — 4:0. Позже, на 57-й, 36-летний форвард не реализовал пенальти, но на результат это не повлияло.
Недавно наставник «красно-черных» Заур Тедеев заявил, что хотел бы увидеть Дзюбу в статусе лучшего бомбардира Премьер-лиги.
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