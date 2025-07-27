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Тольяттинский «Акрон» разгромил «Сочи» со счетом 4:0 на выезде 26 июля

«Красно-черные» всухую одолели южан на «Фиште» в субботу вечером (6+).

Источник: МК.RU Самара

«Красно-черные» всухую одолели южан на «Фиште» в субботу вечером (6+).

«Молодые и звонкие» забили все голы в первом тайме. На 5-й минуте Максим Болдырев заблокировал вынос вратаря «Сочи». После рикошета мяч достался Дмитрию Пестрякову. Тот точно ударил в дальний угол — 1:0.

На 11-й, после розыгрыша стандарта, Дмитрий вновь оказался вблизи ворот соперника. Но в этот раз ассистировал Алексе Джурасовичу. А на 13-й Болдырев сместился с левого фланга в центр и метко пробил из-за штрафной — 3:0.

На 44-й Пестряков оформил ассистентский дубль. Удачно навесил на Артема Дзюбу, который и установил итоговый счет на табло до перерыва — 4:0. Позже, на 57-й, 36-летний форвард не реализовал пенальти, но на результат это не повлияло.

Первая победа для команды Заура Тедеева в этом чемпионате. Пока тольяттинцы идут на втором месте с четырьмя очками после двух встреч. Следующая в РПЛ состоится 3 августа. «Акрон» примет в Самаре «Спартак» (6+).

Недавно наставник «красно-черных» Заур Тедеев заявил, что хотел бы увидеть Дзюбу в статусе лучшего бомбардира Премьер-лиги.

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