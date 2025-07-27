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Топ-5 главных новостей в Молдове 27 июля 2025: В Кишиневе средь бела дня до полусмерти забили юношу — полиция занята охраной дома башкана; беглого олигарха Плахотнюка задержали в Греции… случайно; как самому расп

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 27 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 27 июля 2025:

1. В Кишиневе жестоко избили парня: Его били до тех пор, пока не перестал двигаться — а в это время все силы полиции брошены на охрану дома башкана Евгении Гуцул.

2. Неожиданный поворот: Беглого молдавского олигарха Плахотнюка задержали в Греции… случайно — полиция проводила рутинное расследование по угнанным автомобилям.

3. Граждане Молдовы могут избежать подделок 100 евро: Оказывается, можно легко провести самостоятельную экспертизу.

4. «Это жара когда-нибудь закончится?»: Пекло в +40 градусов не покидает Молдову — синоптики утешили тем, что скоро дожди и похолодание.

5. «Где она, эта российская пропаганда в Молдове?»: эксперт Муравский жёстко ответил западному изданию Euronews.

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