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КрасЖД доставила нестандартный груз для горнодобывающей промышленности Забайкалья

Необычный и крупногабаритный груз успешно доставлен из Красноярского края в Забайкальский для нужд горнодобывающей промышленности Крайнего Севера.

Необычный и крупногабаритный груз успешно доставлен из Красноярского края в Забайкальский для нужд горнодобывающей промышленности Крайнего Севера.

Специалисты КрасЖД перевезли детали карьерного экскаватора ЭКГ-15 по маршруту длиной 2136 км от станции Красноярск до станции Новая Чара.

Груз состоял из массивной 13-метровой рукояти и стенок ковша, каждая из которых достигала более 3 метров в высоту и ширину. Такие экскаваторы используются для разработки месторождений полезных ископаемых.

Для обеспечения сохранности ценного груза, специалисты КрасЖД разработали индивидуальную схему погрузки и крепления, учитывающую особенности и габариты каждой детали.

Отправка осуществлялась с площадки терминально-логистического центра станции Красноярск. С помощью специальной техники железнодорожники бережно погрузили и надежно закрепили каждую деталь на платформе.

Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярская железная дорога увеличивает объемы перевозки руды и химикатов.