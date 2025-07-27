Ливень, град и сильные грозы: в Омской области ожидается ухудшение погоды

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие сутки в Омской области возможны интенсивные осадки, грозы и ливни с градом. Ветер усилится до 25 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение. На территории Омской области в период непогоды возможно возникновение ЧС. Сотрудники МЧС предупреждают омичей об опасных явлениях погоды и просят в ближайшие сутки отказаться от дальних поездок и прогулок во избежание ЧП.