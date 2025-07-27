Ливень, град и сильные грозы: в Омской области ожидается ухудшение погоды

В Омской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе местами ожидаются проливные дожди, град, грозы и сильный ветер порывами до 25 м/с. По данным Гидрометцентра, опасные метеоявления сохранятся до понедельника включительно.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие сутки в Омской области возможны интенсивные осадки, грозы и ливни с градом. Ветер усилится до 25 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение. На территории Омской области в период непогоды возможно возникновение ЧС. Сотрудники МЧС предупреждают омичей об опасных явлениях погоды и просят в ближайшие сутки отказаться от дальних поездок и прогулок во избежание ЧП.
В связи с опасными явлениями погоды в режим повышенной готовности переведены энергетики, они ведут постоянный мониторинг погодных условий и следят за состоянием объектов во время ненастья.
«Энергетики готовы оперативно реагировать на возможные нарушения в работе электрических сетей и обеспечить бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов. В готовности находятся 214 бригад: более 900 специалистов и 264 единицы техники, 32 резервных источника электроснабжения», — сообщили в пресс-службе «Омскэнерго».
В энергокомпании напоминают омичам о том, что в период непогоды крайне важно соблюдать правила электробезопасности рядом с линиями элекропередачи и подстанциями. В том числе не укрываться от порывов ветра вблизи энергообъектов.
Сотрудники МЧС напоминают: при возникновении предпосылок к ЧС или самого ЧС необходимо своевременно передать информацию дежурной смене ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01; (3812)25−83−26; (3812)44−91−00. Сообщить о нарушениях и повреждениях энергообъектов можно по круглосуточному телефону: 8−800−220−0−220.