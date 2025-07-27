Аэропорт Петербурга приостановил работу

Срочная новость Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в петербургском аэропорту Пулково. Информацию сообщил представитель Росаивации. Чуть ранее в области ввели режим опасности атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше