В Ташкенте остановлено незаконное строительство 59 жилых домов

Из-за недобросовестных застройщиков пострадали люди. Те самые, кто в поисках квартиры за адекватную цену поверил в рекламу и в красивые рендеры. Сейчас, конечно, удобно говорить: «проверяйте документы, не передавайте наличку, обращайтесь в официальный бот». Но откуда обычному жителю знать, что пятиэтажка на его улице — это не законная стройка, а мина замедленного действия? Если каждый второй гражданин должен быть юристом, кадастровым экспертом и проверяющим стройнадзора — тогда зачем вообще все эти надзорные органы?