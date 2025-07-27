В Ташкенте остановлено незаконное строительство 59 жилых домов

Отдельные недобросовестные компании, пользуясь правовой неграмотностью граждан, пытались реализовать жильё в незаконных объектах, не обеспечив ни юридической прозрачности, ни строительной безопасности. В результате такие действия приводили к тому, что люди теряли свои сбережения и оставались без квартир.
Как заявили в администрации, все 59 объектов были полностью отключены от электроснабжения, а строительные работы на них остановлены. Контрольные мероприятия продолжаются, и по каждому случаю будут приняты меры в рамках закона. Власти подчёркивают, что занимают принципиальную позицию: ни один объект не может возводиться без соблюдения всех строительных норм и процедур.
Хокимият обратился к жителям столицы с призывом быть максимально осторожными при покупке жилья. Прежде чем принимать решение о покупке жилья:
- требуйте оригиналы всех документов на приобретаемую недвижимость (кадастр, заключения экспертиз и советов, акт технического осмотра), покажите их юристу;
- не передавайте деньги продавцам наличными или неофициальными способами, внимательно изучайте все пункты договора;
- при малейших сомнениях в законности застройщика или объекта, а также если компания откладывает предоставление документов, обращайтесь в официальный бот хокимията Ташкента. Вам будет предоставлена информация о законном статусе объекта.
Кто виноват на самом деле?
Всё это, конечно, замечательно, но есть пара вопросов. Как так получилось, что десятки строек успели не просто «начаться», а зайти достаточно далеко, чтобы привлечь внимание граждан, остаться без электричества и вызвать публичную реакцию властей? Ведь стройка — это не шалман, поставленный за ночь. Это техника, бетон, десятки рабочих, шум, вывески, реклама «сдачи квартир в 2025 году».
Где в этот момент были контролирующие органы? Где были архитектурные и градостроительные управления, районные хокимияты и надзорные органы, пока росли фундаменты и поднимались этажи?
Из-за недобросовестных застройщиков пострадали люди. Те самые, кто в поисках квартиры за адекватную цену поверил в рекламу и в красивые рендеры. Сейчас, конечно, удобно говорить: «проверяйте документы, не передавайте наличку, обращайтесь в официальный бот». Но откуда обычному жителю знать, что пятиэтажка на его улице — это не законная стройка, а мина замедленного действия? Если каждый второй гражданин должен быть юристом, кадастровым экспертом и проверяющим стройнадзора — тогда зачем вообще все эти надзорные органы?
Очевидно одно: система контроля за строительством в Ташкенте нуждается не в показательных блокировках, а в полном пересмотре. Пока застройщики рисуют этажи в рекламных буклетах быстрее, чем чиновники успевают реагировать, жители столицы будут оставаться в зоне риска.