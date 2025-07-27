Названа страна — поставщик наемников для восполнения потерь укронацистов

Как уточнили в силовых структурах, колумбийских наёмников украинское командование использует в качестве расходного материала — их продолжительность жизни сопоставима с показателями мобилизованных украинцев. Часть из них изначально привлекалась на строительные работы и в медработники, однако в итоге латиноамериканцы оказывались на передовой в штурмовых группах.