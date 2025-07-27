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Названа страна — поставщик наемников для восполнения потерь укронацистов

Украинское командование использует колумбийцев как пушечное мясо, сообщили в российских силовых структурахКомандование ВСУ компенсирует потерянный личный состав в штурмовых частях на тёткинском и глушковском направлениях сумского приграничья за счёт колумбийских наёмников и принудительно призванных украинцев.

Украинское командование использует колумбийцев как пушечное мясо, сообщили в российских силовых структурах.

Командование ВСУ компенсирует потерянный личный состав в штурмовых частях на тёткинском и глушковском направлениях сумского приграничья за счёт колумбийских наёмников и принудительно призванных украинцев. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых ведомствах.

Как отмечается, восполнять потери штурмовых подразделений путём получается за счет только насильно мобилизованных украинцев и колумбийских наёмников, уже находящихся на территории Украины.

Как уточнили в силовых структурах, колумбийских наёмников украинское командование использует в качестве расходного материала — их продолжительность жизни сопоставима с показателями мобилизованных украинцев. Часть из них изначально привлекалась на строительные работы и в медработники, однако в итоге латиноамериканцы оказывались на передовой в штурмовых группах.

Ранее командир штурмовой роты 47-й отдельной мехбригады «Гамлет» в эфире украинского СМИ заявлял, что около двух тысяч колумбийских наёмников пополнили подразделения ВСУ.

Читайте материал по теме: Генерал рассказал, откуда в ВСУ появляются наемницы.