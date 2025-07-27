Украинское командование использует колумбийцев как пушечное мясо, сообщили в российских силовых структурах.
Командование ВСУ компенсирует потерянный личный состав в штурмовых частях на тёткинском и глушковском направлениях сумского приграничья за счёт колумбийских наёмников и принудительно призванных украинцев. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых ведомствах.
Как отмечается, восполнять потери штурмовых подразделений путём получается за счет только насильно мобилизованных украинцев и колумбийских наёмников, уже находящихся на территории Украины.
Как уточнили в силовых структурах, колумбийских наёмников украинское командование использует в качестве расходного материала — их продолжительность жизни сопоставима с показателями мобилизованных украинцев. Часть из них изначально привлекалась на строительные работы и в медработники, однако в итоге латиноамериканцы оказывались на передовой в штурмовых группах.
Ранее командир штурмовой роты 47-й отдельной мехбригады «Гамлет» в эфире украинского СМИ заявлял, что около двух тысяч колумбийских наёмников пополнили подразделения ВСУ.
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