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Первый частный музей стекла работает в Тулуне

В экспозиции представлено более 270 уникальных изделий из стекла.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне работает первый частный музей стекла, созданный при поддержке Фонда президентских грантов. В экспозиции представлено более 270 уникальных изделий из стекла, созданных как в период работы Тулунского стекольного завода, так и в современной мастерской.

— Замечательная, заслуживающая поддержки инициатива — дань уважения истории города, славной почти 30-летней трудовой истории стекольного завода. Это сохранение традиций тулунских мастеров. Музей стекла может стать туристической достопримечательностью Тулуна. А действующая стекольная мастерская на базе музея позволяет сохранить и передать молодежи секреты этого промысла, — рассказывают власти Иркутской области.

Руководству музея необходимо проработать вопросы дальнейшей грантовой поддержки и организации экспозиций, которые представят изделия завода в Иркутске. Также планируется активное участие в выставках разного уровня, что позволит привлечь еще больше посетителей и популяризировать музейное дело в регионе.