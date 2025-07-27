Первый частный музей стекла работает в Тулуне

В Тулуне работает первый частный музей стекла, созданный при поддержке Фонда президентских грантов. В экспозиции представлено более 270 уникальных изделий из стекла, созданных как в период работы Тулунского стекольного завода, так и в современной мастерской.
— Замечательная, заслуживающая поддержки инициатива — дань уважения истории города, славной почти 30-летней трудовой истории стекольного завода. Это сохранение традиций тулунских мастеров. Музей стекла может стать туристической достопримечательностью Тулуна. А действующая стекольная мастерская на базе музея позволяет сохранить и передать молодежи секреты этого промысла, — рассказывают власти Иркутской области.
Руководству музея необходимо проработать вопросы дальнейшей грантовой поддержки и организации экспозиций, которые представят изделия завода в Иркутске. Также планируется активное участие в выставках разного уровня, что позволит привлечь еще больше посетителей и популяризировать музейное дело в регионе.