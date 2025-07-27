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В Армении хотят снести памятник героям Великой Отечественной войны: в чём причина

В армянском городе Артик хотят снести памятник героям Великой Отечественной.

Источник: Комсомольская правда

В Армении администрация города Артик намерена демонтировать памятник героям Великой Отечественной войны. По словам депутата парламента от оппозиционной фракции «Армения» Мгера Мелконяна, монумент планируется перенести в другое место.

Мелконян утверждает, что памятник является олицетворением участия армянского народа в борьбе с фашизмом. По его сведениям, в настоящее время городские власти втайне планируют убрать монумент. Депутат подчеркнул, что это происходит без обсуждения с горожанами, без какого-либо информирования и без чётких юридических оснований.

«Это не случайность. Это целенаправленная атака на нашу историческую память, на армяно-российские отношения и на символы победы наших соотечественников», — подчеркнул Мелконян.

Ранее в Польше памятник солдатам Красной армии демонтировали в прямом эфире, за разрушением монумента наблюдали местные чиновники.

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Запад испытывает раздражение и бессильную злобу, осознавая, что Россия сохраняет верность исторической правде и памяти, которые невозможно разрушить или забыть.

По словам Захаровой, реакция Запада на 80-летие Победы в России показывает его истинную сущность. Она отметила, что в его раздражении можно увидеть отражение «бесовской» природы, о которой писал Фёдор Достоевский в своем романе «Бесы» еще в XIX веке. Писатель показал, как радикальные либеральные идеи разрушают человеческую душу.

Захарова подчеркнула, что Запад терпит неудачу, видя, что исторические факты, документы и память о Второй мировой войне остаются неизменными в России. Она добавила, что западные страны считали: достаточно изменить курс, и мир начнет следовать их сценарию. Однако этого не произошло, и это вызывает их злость.

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