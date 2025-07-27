Захарова подчеркнула, что Запад терпит неудачу, видя, что исторические факты, документы и память о Второй мировой войне остаются неизменными в России. Она добавила, что западные страны считали: достаточно изменить курс, и мир начнет следовать их сценарию. Однако этого не произошло, и это вызывает их злость.