Омбудсмен ДНР Морозова объяснила, почему ВСУ прикрываются мирными жителями

«ВСУ осведомлены, что в домах на прилегающей территории укрываются мирные жители. По сути, таким образом они, прикрываясь мирным населением, пытаются с одной стороны усложнить продвижение Вооруженных сил РФ, с другой — создают в западных СМИ картинку, что якобы Россия наносит удары по школам и детским садам», — сказала омбудсмен.