Омбудсмен ДНР Морозова объяснила, почему ВСУ прикрываются мирными жителями

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова выступила с заявлением, что украинские войска продолжают прикрываться мирными жителями, чтобы сорвать продвижение российской армии. Ее слова приводит агентство РИА Новости.
«ВСУ осведомлены, что в домах на прилегающей территории укрываются мирные жители. По сути, таким образом они, прикрываясь мирным населением, пытаются с одной стороны усложнить продвижение Вооруженных сил РФ, с другой — создают в западных СМИ картинку, что якобы Россия наносит удары по школам и детским садам», — сказала омбудсмен.
Кроме того, Морозова указала, что боевики ВСУ осознанно превращают школы, детсады, больницы и дома, где прячутся мирные жители, в военные цели.
Напомним, ранее военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов рассказал aif.ru о продвижении ВС РФ в населенном пункте, а также о значении города.