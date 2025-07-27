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Омбудсмен ДНР Морозова объяснила, почему ВСУ прикрываются мирными жителями

Как заявила уполномоченный по правам человека в ДНР, ВСУ пытаются сорвать продвижение ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова выступила с заявлением, что украинские войска продолжают прикрываться мирными жителями, чтобы сорвать продвижение российской армии. Ее слова приводит агентство РИА Новости.

«ВСУ осведомлены, что в домах на прилегающей территории укрываются мирные жители. По сути, таким образом они, прикрываясь мирным населением, пытаются с одной стороны усложнить продвижение Вооруженных сил РФ, с другой — создают в западных СМИ картинку, что якобы Россия наносит удары по школам и детским садам», — сказала омбудсмен.

Кроме того, Морозова указала, что боевики ВСУ осознанно превращают школы, детсады, больницы и дома, где прячутся мирные жители, в военные цели.

Напомним, ранее военный блогер, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов рассказал aif.ru о продвижении ВС РФ в населенном пункте, а также о значении города.