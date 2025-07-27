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Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Пулково

Авиагавань Петербурга не принимает и не отправляет самолеты.

Источник: Комсомольская правда

Петербургский аэропорт Пулково работает в ограниченном режиме. Временные меры по невыпуску воздушных судов введены в утром, 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что запрет на прием и выпуск гражданских судов действует для обеспечения безопасности авиаперелетов.

Ранее сообщалось, что 25 июля в восьми аэропортах России были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) вводился план «Ковер».