Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Пулково

Петербургский аэропорт Пулково работает в ограниченном режиме. Временные меры по невыпуску воздушных судов введены в утром, 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что запрет на прием и выпуск гражданских судов действует для обеспечения безопасности авиаперелетов.
Ранее сообщалось, что 25 июля в восьми аэропортах России были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) вводился план «Ковер».