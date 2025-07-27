День ВМФ во Владивостоке проходит в новом формате

«Особенно глубоко мы осознаём это сейчас, когда пишется новая страница ратной истории нашей страны. Тысячи военнослужащих Тихоокеанского флота за время проведения специальной военной операции удостоены государственных и ведомственных наград… …Мы помним имя каждого земляка, кто отдал свою жизнь за свободу Родины. Мы гордимся каждым, кто в настоящее время находится на боевом посту, демонстрируя храбрость и высокое боевое мастерство. Благодаря вам Россия под надёжной защитой», — добавил Кожемяко.