День ВМФ во Владивостоке проходит в новом формате

По соображениям безопасности организаторы решили отказаться от парада кораблей в бухте Золотой Рог и в Амурском заливе, также не будет сегодня театрализованного представления на Водной станции. Но главная база Тихоокеанского флота всё равно наполнена праздничным настроением.
На локальных площадках.
Тем не менее праздник, который многие в морском городе считают главным, в самом разгаре.
Он начался с торжественного утреннего подъёма флага у штаба Тихоокеанского флота. Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина поздравил моряков-тихоокеанцев с праздником. По его словам, военнослужащие с честью выполняют поставленные задачи.
Ранее с поздравлением к военнослужащим выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Сегодня мы преклоняемся перед мужеством и героизмом военных моряков всех профессий и поколений. Прославляем мощь и величие российского флота, гордимся его победами и достижениями», — отметил он.
По словам губернатора, именно военнослужащим мы благодарны за спокойное море и мирное небо.
«Особенно глубоко мы осознаём это сейчас, когда пишется новая страница ратной истории нашей страны. Тысячи военнослужащих Тихоокеанского флота за время проведения специальной военной операции удостоены государственных и ведомственных наград… …Мы помним имя каждого земляка, кто отдал свою жизнь за свободу Родины. Мы гордимся каждым, кто в настоящее время находится на боевом посту, демонстрируя храбрость и высокое боевое мастерство. Благодаря вам Россия под надёжной защитой», — добавил Кожемяко.
Праздник в душе.
В 11 утра телеканал «25 регион» начал трансляцию большого праздничного концерта. Он проходит на борту корвета «Стойкий». С праздничной программой выступили артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота.
В полдень концертная программа «Флоту российскому — Слава!» началась на площади Адмирала Фокина. Городские творческие коллективы поздравили горожан любимыми песнями о море и моряках.
По традиции горожане, служившие на флоте, вышли на улицы в тельняшках и бескозырках.
Борис Поздеев в 90-х срочную службу проходил на Камчатке. Вместе с семьёй он пришёл набережную Спортивной гавани Владивостока.
«Жаль, конечно, что в этом году нет большого праздника, но безопасность — однозначно важнее», — говорит он. Вместе с женой и сыном они одеты в традиционные морские тельняшки.
«Главное, что праздник у нас в сердце», — отмечает Борис.
«Гадам нет пощады».
Большой праздничный концерт во Владивостоке начался в 16.00 в амфитеатре на набережной Спортивной гавани.
Перед жителями и гостями города выступят воспитанники флотилии юных моряков «Восток» и клуба «Юный патриот Родины», оркестр штаба Тихоокеанского флота и ансамбли песни и пляски погрануправления, а также вокально-инструментальный ансамбль «Морпехи России».
ВИА создан на базе ансамбля легендарной 155-й бригады морской пехоты ТОФ. Артисты постоянно выступают в частях, принимающих участие в специальной военной операции, поднимая боевой дух военнослужащих.
«Андреевский флаг прибавляет нам силы», — поют морпехи.
Изюминкой концерта обещает стать выступление драматического театра ТОФ «Агитбригада “Гадам нет пощады”» (16+). Оно начнётся в 17:00 в Адмиральском сквере. Зрителей ждёт музыкальный спектакль по пьесе известного приморского журналиста Андрея Калачинского.
Вечерняя программа на набережной Спортивной гавани стартует в 19.30. Своими выступлениями порадует Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота.