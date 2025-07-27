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Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном прекращении огня

Представители Камбоджи и Таиланда достигнули договоренности о немедленном прекращении огня при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Манет на своей странице в соцсетях.

Представители Камбоджи и Таиланда достигнули договоренности о немедленном прекращении огня при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Манет на своей странице в соцсетях.

26 июля он провел телефонные переговоры с президентом США. В ходе беседы Трамп выразил обеспокоенность в связи с жертвами конфликта и подтвердил свою приверженность миру.

— Он не хочет видеть никакой войны или боевых действий, которые приведут к большему количеству смертей и ранений с обеих сторон, — уточнил Манет.

Лидер Камбоджи, в свою очередь, добавил, что Пномпень согласен с предложением лидера США о безоговорочном прекращении огня между камбоджийскими и таиландскими вооруженными силами.

26 июля глава США утверждал, что не намерен заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока между двумя государствами продолжается вооруженный конфликт.

В результате артиллерийского обстрела со стороны армии Таиланда, нанесенного по нескольким районам Камбоджи, погибло около десяти граждан. Среди погибших восемь гражданских лиц. Также 21 военный и 50 мирных жителей получили ранения.

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