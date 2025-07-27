Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном прекращении огня

Представители Камбоджи и Таиланда достигнули договоренности о немедленном прекращении огня при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Манет на своей странице в соцсетях.