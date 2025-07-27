Петербургский аэропорт Пулково временно приостановил прием самолетов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его публикации.
При этом Кореняко уточнил, что соответствующие ограничения направлены на обеспечение безопасности полетов воздушных судов.
Напомним, Кореняко также сообщил, что в аэропорту Волгограда сняли временно вводимые ограничения на прием и выпуск самолетов.