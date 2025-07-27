Легендарный ветеран ВОВ Георгий Ус скончался в Амурской области

Георгий Ус родился в 1924 году в Ивановке — в прошлом году он отпраздновал свое столетие. Ветеран Великой Отечественной войны, морской пехотинец Тихоокеанского флота и разведчик был награжден боевыми наградами, медалями и орденами за многолетний труд в мирное время. После войны он встал во главе родного села Ивановка. На этом посту он прослужил порядка 30 лет.