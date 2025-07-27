В Ростовской области обломки БПЛА повредили машины и дома

В ночь с 26 на 27 июля силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в четырех муниципалитетах Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
Вражеские дроны были сбиты в городах Волгодонск, Каменск-Шахтинск, а также в Каменском и Белокалитвинском районах.
— В Каменске получила повреждения крыша дома на улице Танкистов. В хуторе Лесной Каменского района пострадали два автомобиля. Обломки БПЛА упали во двор частного дома на улице Королева, на кровлю дома на улице Свободы, на улицу Ворошилова, — говорится в сообщении.
Уточняется, что жертв среди людей нет, возгорания не произошло.
Ранее врио главы региона сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье в хуторе Лесной Каменского района местная жительница получила осколочное ранение в ногу. Ее госпитализировали в городскую больницу Каменск-Шахтинского.