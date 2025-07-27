Хабаровский край налаживает сотрудничество и связи с Калужской областью

В состав группы вошли руководители региональных министерств, сотрудники Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций. Возглавил её губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает пресс-служба правительства региона.
На переговорах с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой стороны обсудили перспективы развития сотрудничества. Соответствующее соглашение было подписано в конце 2024 года, а на ПМЭФ-2025 утверждён план совместных мероприятий. В фокусе — инвестиции, промышленность, АПК, туризм, культура и молодёжная политика.
Калужская сторона представила свой опыт в создании индустриальных парков. Регион занимает 5-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата, а первые промышленные парки здесь начали строить ещё 20 лет назад. Кроме того, была затронута тема подготовки кадров в рамках проекта «Профессионалитет».
«Я убеждён, что наши компетенции — а в Калужской области действительно есть чему поучиться — будут полезны друг для друга. Этот визит отвечает реальным потребностям жителей наших регионов», — заявил Дмитрий Демешин.
Делегация также посетила предприятие «Технология» в Обнинске. Оно поставляет остекление и композиты для самолётов «Сухой Суперджет», выпускаемых в Комсомольске-на-Амуре. До 2028 года объём поставок для SJ-100 должен вырасти в 2,5 раза.