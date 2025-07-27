Хабаровский край налаживает сотрудничество и связи с Калужской областью

Калужская сторона представила свой опыт в создании индустриальных парков. Регион занимает 5-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата, а первые промышленные парки здесь начали строить ещё 20 лет назад. Кроме того, была затронута тема подготовки кадров в рамках проекта «Профессионалитет».