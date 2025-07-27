В Казахстане отмечается День работников торговли

Сегодня активно развивается e-commerce. Маркетплейсы, доставка, цифровые сервисы — все это требует от работников отрасли дополнительных знаний в сфере инноваций. Благодаря их профессионализму и способности адаптироваться к новым реалиям мы получаем широкий выбор товаров, покупка которых становится более быстрой и удобной.