Социолог призвала ввести паспорт «приоритета перед мигрантами»

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не стремится принимать в гражданство людей, которые относятся к стране потребительски и игнорируют установленные законы. По словам депутата, все, кто приезжает в РФ, должны неукоснительно соблюдать местные законы, владеть русским языком и проявлять уважение к национальным обычаям, культуре и религиозным традициям. Володин также подчеркнул, что претендующие на российское гражданство должны быть готовы взять на себя обязательства по защите государства.