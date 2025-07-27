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Требуют копию с непристойным рисунком: Демократы США хотят увидеть следы Трампа в книге Эпштейна

Демократы США требуют копию книги Эпштейна с непристойным рисунком Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Демократы в Конгрессе потребовали копию «книги дней рождения» финансиста Джеффри Эпштейна. В этом документе, по их словам, есть непристойное стихотворение и рисунок президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

«Американский народ должен знать, кто был вовлечен в сеть торговли людьми Джеффри Эпштейна, и находятся ли они на руководящих должностях в нашем правительстве», — заявил Роберт Гарсия, демократ из комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности.

По данным газеты, демократы Ро Ханна и Роберт Гарсия обратились к юристам с запросом о предоставлении материалов книги. Они считают, что эти документы могут существенно повлиять на способность конгресса контролировать действия Белого дома в рамках расследования скандала, связанного с Джеффри Эпштейном.

Отмечается, что конгрессмены настаивают на получении полной и неотредактированной версии документа к 10 августа.

Напомним, письмо Трампа Эпштейну вызвало скандал в Америке. 23 июля Трамп подверг критике телеканал CNN после появления в СМИ фотографий и видеоматериалов, свидетельствующих о его встречах с Эпштейном в 1990-х годах.

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