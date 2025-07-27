Требуют копию с непристойным рисунком: Демократы США хотят увидеть следы Трампа в книге Эпштейна

По данным газеты, демократы Ро Ханна и Роберт Гарсия обратились к юристам с запросом о предоставлении материалов книги. Они считают, что эти документы могут существенно повлиять на способность конгресса контролировать действия Белого дома в рамках расследования скандала, связанного с Джеффри Эпштейном.