Число гостиниц, хостелов и мотелей увеличилось в Иркутской области

В 2024 году в Приангарье увеличилось количество коллективных средств размещения (КСР), которые предлагают разнообразные варианты для комфортного проживания и оздоровления. По данным статистики, в области функционировало 549 КСР, что на 68 единиц больше, чем в 2023 году. Из них 370 объектов — это гостиницы, хостелы и мотели, а 179 — санатории, оздоровительные лагеря и турбазы. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутскстате.