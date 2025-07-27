Число гостиниц, хостелов и мотелей увеличилось в Иркутской области

В 2024 году в Приангарье увеличилось количество коллективных средств размещения (КСР), которые предлагают разнообразные варианты для комфортного проживания и оздоровления. По данным статистики, в области функционировало 549 КСР, что на 68 единиц больше, чем в 2023 году. Из них 370 объектов — это гостиницы, хостелы и мотели, а 179 — санатории, оздоровительные лагеря и турбазы. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутскстате.
— В областном центре работают 173 коллективных средства размещения. В Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах — 82, 51 и 43 единицы соответственно. Большинство КСР области функционировали круглый год, а 20% — сезонно, — рассказывают в Иркутскстате.
Особое внимание уделяется качеству предоставляемых услуг. В 2024 году 142 КСР получили сертификаты на присвоение категории, что свидетельствует о стремлении региона соответствовать высоким стандартам гостеприимства.
Средний размер объекта гостеприимства составляет 27 номеров и 72 места. В общем номерном фонде гостиничных заведений 6% занимают номера высшей категории, а средняя площадь одного номера — 20 кв. метров. Преимущественно туристы останавливаются на срок до 4 ночевок.