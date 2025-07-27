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Количество людей с ожирением в мире превысило миллиард

Число людей с ожирением во всем мире превысило миллиард. Соответствующая информация следует из глобального исследования.

Число людей с ожирением во всем мире превысило миллиард. Соответствующая информация следует из глобального исследования.

Так, в эксперименте приняли участие работники кафедры гигиены Института профилактической медицины университета Ольга Милушкина и Наталья Скоблина. Они вместе с другими специалистами анализировали распространение недостаточного веса и ожирения среди взрослых, детей и подростков более чем в 190 странах.

Всего исследование затронуло 220 миллионов человек в возрасте от пяти лет и старше. Итоги работы консорциума опубликовали сразу в нескольких мировых журналах, в числе которых The Lancet.

— Согласно глобальному анализу, общее число детей, подростков и взрослых, живущих с ожирением, превысило миллиард во всем мире. С 1990 по 2022 год глобальные показатели ожирения выросли более чем в четыре раза как среди девочек с 1,7 до 6,9 процента, так и среди мальчиков с 2,1 до 9,3 процента, —цитирует пресс-службу вуза РИА Новости.

Традиционный квас при правильном употреблении может помочь сбросить лишний вес. К такому выводу пришли специалисты Пермского политехнического университета. Калорийность натурального кваса составляет 25−50 килокалорий на 100 миллилитров.