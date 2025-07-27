Количество людей с ожирением в мире превысило миллиард

— Согласно глобальному анализу, общее число детей, подростков и взрослых, живущих с ожирением, превысило миллиард во всем мире. С 1990 по 2022 год глобальные показатели ожирения выросли более чем в четыре раза как среди девочек с 1,7 до 6,9 процента, так и среди мальчиков с 2,1 до 9,3 процента, —цитирует пресс-службу вуза РИА Новости.